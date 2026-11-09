Ratnamani Metals Tubes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ratnamani Metals Tubes hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 19,43 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 13,48 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,92 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at