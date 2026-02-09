Ratnamani Metals Tubes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ratnamani Metals Tubes hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,67 INR, nach 19,00 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,03 Prozent auf 10,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ratnamani Metals Tubes 13,16 Milliarden INR umgesetzt.

