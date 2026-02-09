|
09.02.2026 06:31:29
Ratnamani Metals Tubes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ratnamani Metals Tubes hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,67 INR, nach 19,00 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,03 Prozent auf 10,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ratnamani Metals Tubes 13,16 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!