18.05.2026 06:31:29

Ratnamani Metals Tubes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ratnamani Metals Tubes hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Ratnamani Metals Tubes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,99 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 36,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,85 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,15 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 68,85 INR gegenüber 77,27 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 51,86 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 44,94 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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