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15.05.2026 06:31:29
Ratnaveer Precision Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ratnaveer Precision Engineering hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 2,49 Milliarden INR gegenüber 2,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Ratnaveer Precision Engineering ein EPS von 9,31 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 10,69 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Ratnaveer Precision Engineering 8,92 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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