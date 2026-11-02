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02.11.2026 06:31:29
Ratnaveer Precision Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ratnaveer Precision Engineering präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ratnaveer Precision Engineering 3,06 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ratnaveer Precision Engineering 3,87 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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