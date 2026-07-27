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27.07.2026 06:31:29
Ratnaveer Precision Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ratnaveer Precision Engineering hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 INR je Aktie generiert.
Ratnaveer Precision Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,15 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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