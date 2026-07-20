Ratos (A) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ratos (A) hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,70 Milliarden SEK gegenüber 5,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at