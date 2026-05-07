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07.05.2026 06:31:29
Ratos (A): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ratos (A) hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ratos (A) 0,760 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,50 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,54 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,534 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,49 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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