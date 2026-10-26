Ratos (A) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ratos (A) veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,83 SEK gegenüber 1,21 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,17 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,43 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at