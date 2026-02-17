17.02.2026 06:31:28

Ratos (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ratos (A) präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,32 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,49 Prozent zurück. Hier wurden 4,60 Milliarden SEK gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,320 SEK sowie einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Ratos (A) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,090 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ratos (A) 18,83 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 32,13 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,61 SEK und einem Umsatz von 20,23 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen