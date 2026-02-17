Ratos (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ratos (A) präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,32 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,49 Prozent zurück. Hier wurden 4,60 Milliarden SEK gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,320 SEK sowie einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Ratos (A) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,090 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ratos (A) 18,83 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 32,13 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,61 SEK und einem Umsatz von 20,23 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at