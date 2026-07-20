Ratos (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ratos (B) hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,18 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 5,70 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,59 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at