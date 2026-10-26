Ratos (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ratos (B) veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,21 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 4,43 Milliarden SEK gegenüber 4,17 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at