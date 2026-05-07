Ratos (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ratos (B) hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,50 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 7,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,534 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,49 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at