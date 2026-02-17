Ratos (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ratos (B) hat sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,32 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) -0,710 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ratos (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,73 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,320 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,42 Milliarden SEK geschätzt worden war.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,090 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) 0,760 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 18,83 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,13 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,61 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 20,23 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at