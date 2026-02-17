17.02.2026 06:31:28

Ratos (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ratos (B) hat sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,32 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) -0,710 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ratos (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,73 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,320 SEK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,42 Milliarden SEK geschätzt worden war.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,090 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) 0,760 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 18,83 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,13 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,61 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 20,23 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen