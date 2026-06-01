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01.06.2026 06:31:29
RattanIndia Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RattanIndia Infrastructure hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,20 INR gegenüber -2,580 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 16,97 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,800 INR beziffert. Im Vorjahr hatte RattanIndia Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von 0,610 INR vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat RattanIndia Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 75,31 Milliarden INR im Vergleich zu 67,70 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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