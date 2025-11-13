RattanIndia Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RattanIndia Infrastructure hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,87 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RattanIndia Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,24 Milliarden INR im Vergleich zu 18,01 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at