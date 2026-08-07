RattanIndia Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RattanIndia Infrastructure hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,64 INR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 18,70 Milliarden INR, gegenüber 23,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at