|
02.02.2026 06:31:29
RattanIndia Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
RattanIndia Power präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RattanIndia Power 0,010 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,73 Prozent auf 7,28 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,33 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!