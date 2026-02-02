RattanIndia Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RattanIndia Power präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RattanIndia Power 0,010 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,73 Prozent auf 7,28 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,33 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at