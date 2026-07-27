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27.07.2026 06:31:29
RattanIndia Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RattanIndia Power äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 0,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RattanIndia Power -0,020 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,85 Prozent auf 7,99 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,22 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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