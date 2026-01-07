07.01.2026 11:34:00

Raucher zahlten 2025 um rund 50 Mio. Euro mehr Steuern

Raucher haben im Vorjahr mehr Steuern an den österreichischen Staat gezahlt. Die Einnahmen aus der Tabaksteuer legten im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 50 Mio. Euro auf 2,18 Mrd. Euro zu, wie aus einem Newsletter des Tabakkonzerns JTI Austria hervorgeht. Inklusive Mehrwertsteuer wurden rund 2,9 Mrd. Euro eingenommen. Verkauft wurden jedoch weniger Zigaretten als im Vorjahr. Das Volumen sank um 4,3 Prozent auf 10,7 Mrd. Stück.

Eine Packung Zigaretten kostete 2025 im gewichteten Durchschnitt 6,25 Euro, nach 5,96 Euro im Jahr 2024. Der Steueranteil lag bei 76 Prozent. Nicht nur der Staat, auch die Trafikantinnen und Trafikanten verdienten gut an den Rauchern. Im Vorjahr stiegen die Umsätze im Tabakfachhandel um rund 3,6 Prozent auf 1,51 Mrd. Euro. Rund 70 Prozent der Einnahmen der Trafikanten stammt aus Tabakwaren.

Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fallen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück. Daraus entstand Händlern und Produzenten ein Schaden von rund 123 Mio. Euro, der Steuerausfall für den Staat belief sich auf 378 Mio. Euro.

Ausweitung des Tabakmonopols 2026

Im laufenden Jahr werden das Tabakmonopol sowie die Tabaksteuer ausgeweitet. Die Tabaksteuer wird schrittweise erhöht und auf "tabakverwandte Produkte" wie Nikotinbeutel und E-Liquids für E-Zigaretten ausgeweitet. Ab April fallen diese beiden Produkte auch unter das Tabakmonopol, für E-Liquids kommt zudem ein eigenes Lizenzsystem, das regelt, welche Händler solche anbieten dürfen. Für Trafikantinnen und Trafikanten dürften die Neuerungen höhere Margen bringen, zudem werden damit strenge Produktkontrollen und der Jugendschutz sichergestellt, schreibt JTI.

Für Hanf- und bzw. CBD-Shops gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Danach fallen Cannabis-Waren mit niedrigem THC-Gehalt unter das Tabakmonopol und dürfen nur von genehmigten Großhändlern bezogen und in Tabaktrafiken verkauft werden.

bel/ivn

WEB http://www.jti.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen