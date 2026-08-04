KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.08.2026 23:50:24
Raumfahrt, Konnektivität, KI: SpaceX meldet Umsatzsprung - aber schreibt weiter rote Zahlen
Im Jahr 2002 gründet Elon Musk das Raumfahrtunternehmen SpaceX. Nach dem Börsengang legt der US-Konzern erstmals Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen vor. Dabei erweisen sich das Satelliten-Internet Starlink und das KI-Geschäft als die größten Umsatztreiber.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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