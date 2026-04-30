ISS Aktie

ISS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: DK0060294858

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 12:01:00

Raumfahrt: Weltall-Sake von der ISS für knapp 600.000 Euro verkauft

Auf der ISS hergestellt und dann zurück zur Erde gebracht: Ein Fläschchen mit 100 Milliliter Sake-Wein ist in Japan an einen anonymen Käufer gegangen. Es soll der Beweis dafür sein, dass auch auf dem Mond gebraut werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ISS A/S

mehr Nachrichten

Analysen zu ISS A/S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 /nachrichten/aktien/kw-18-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036066256
22:48 /nachrichten/aktien/april-2026-das-sind-die-besten-und-schlechtesten-dax-aktien-1036066225
30.04.26 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen