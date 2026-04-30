ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
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30.04.2026 12:01:00
Raumfahrt: Weltall-Sake von der ISS für knapp 600.000 Euro verkauft
Auf der ISS hergestellt und dann zurück zur Erde gebracht: Ein Fläschchen mit 100 Milliliter Sake-Wein ist in Japan an einen anonymen Käufer gegangen. Es soll der Beweis dafür sein, dass auch auf dem Mond gebraut werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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