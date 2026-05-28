Raumfahrt-Aktien vor SpaceX-IPO uneinheitlich: Momentus nach Rally auf Talfahrt - Mondpläne schieben Astrotech an

In der Raumfahrt-Branche tut sich was: Momentus räumt mit frischem Kapital die Zweifel an seiner Überlebensfähigkeit aus dem Weg, während Astrotech Mondpläne konkretisiert.

Am gestrigen Mittwoch gab Momentus seine dritte Privatplatzierung in diesem Jahr bekannt: Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sollen 2,94 Millionen Stammaktien zu Marktpreisen dem Anbieter von Satellitendiensten und In-Space-Transportlösungen rund 25 Millionen US-Dollar brutto einbringen.

Dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr beseitigt Finanzierungsrisiko

Die Platzierung ist die zweite binnen weniger als einem Monat. Die früheren Transaktionen in diesem Jahr brachten jeweils rund 5 Millionen US-Dollar ein. MarketWatch zufolge hatte Momentus einen Tag zuvor zudem die Registrierung für den Verkauf von Wertpapieren im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar bei der Börsenaufsicht eingereicht. Nach Abschluss erwartet das Unternehmen liquide Mittel von rund 76 Millionen US-Dollar, verglichen mit 23,4 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals. Im Quartalsbericht Anfang Mai hatte Momentus erstmals erklärt, wesentliche Zweifel an seiner Fortführungsfähigkeit, die es in früheren Einreichungen geäußert hatte, bestünden "nicht länger".

Wachsende Verluste relativieren die positive Kapitalaussage

Den positiven Signalen steht MarketWatch zufolge ein schwieriges operatives Bild gegenüber. Der Nettoverlust im ersten Quartal weitete sich auf 9,48 Millionen US-Dollar aus, nach 6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie trotz des jüngsten Kurssprungs noch immer knapp 37 Prozent im Minus. Die wiederholten Platzierungen verwässern zudem den Anteil bestehender Aktionäre. CEO John Rood erklärte in einer Mitteilung des Unternehmens, die Erlöse sollten für Forschung und Entwicklung sowie strategische Initiativen genutzt werden. Die Gegenprüfung der offiziellen Lesart ist damit eindeutig: Das Finanzierungsrisiko sinkt, der Verlusttrend nicht.

So reagiert die Raumfahrt-Branche auf die Kapitalerhöhung bei Momentus

Tags zuvor ging es für die Weltall-Aktien auf breiter Front aufwärts, allen voran angeschoben vom erwarteten SpaceX-Börsengang. Momentus legte am Mittwoch kräftige 25,97 Prozent auf 19,50 US-Dollar zu. Auch Rocket Lab und AST SpaceMobile verbuchten deutliche Gewinne.

Am Donnerstag scheint das Sentiment hingegen zu kippen, zeitweise leuchtet der Sektor tiefrot: So verliert Momentus an der NASDAQ zeitweise 6,51 Prozent auf 18,23 US-Dollar. Rocket Lab steckt Verluste von 2,79 Prozent auf 146,01 US-Dollar ein, während für AST SpaceMobile stellenweise ein Minus von 3,14 Prozent auf 125,53 US-Dollar an der Kurstafel steht.

Ganz anders jedoch bei Astrotech: Die Aktie zieht zwischenzeitlich um satte 41,64 Prozent auf 19,56 US-Dollar an.

Astrotechs Mondpläne: Was hinter dem Kurssprung steckt

Hauptgrund für den Ausreißer sind operative Fortschritte bei Astrotech: So hat der Vorstand eine strategische Initiative zur Erschließung von Mondressourcen und zur Entwicklung autonomer lunarer Industrieinfrastruktur verabschiedet. Als Zielmaterialien nennt das Unternehmen ultreines Silizium-28, Helium-3, Platinmetalle und Wassereis, die langfristig für Quantencomputing, Halbleiterfertigung und kryogene Systeme nutzbar gemacht werden sollen. Astrotech verweist dabei auf seine Raumfahrthistorie: Über die frühere SPACEHAB-Plattform und mehr als 250 Startvorbereitungskampagnen für Satelliten verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über einschlägige Erfahrung in der Raumfahrt. Die Einschränkung ist allerdings deutlich: Weder konkrete Zeitpläne noch Budgets, Vertragsabschlüsse oder technische Meilensteine wurden kommuniziert. Die Initiative bleibt nach aktuellem Stand rein explorativer Natur.

Was Momentus und Astrotech für den Sektor signalisieren

Beide Unternehmen zeigen aktuell zwei unterschiedliche Facetten des aktuellen Booms in der Raumfahrtbranche. Momentus nutzt das gestiegene Investoreninteresse für konkrete Kapitalerhöhungen und verbessert damit seine Liquiditätsbasis messbar.

Astrotech greift mit seiner Mondinitiative nach einem langfristigen Thema, ohne operative Substanz dahinter benennen zu können. Dass beides am selben Tag Kurssprünge auslöst, passt zum Bild, das die Deutsche Bank für 2026 zeichnet: Die Bandbreite unter 50 untersuchten börsennotierten Space-Unternehmen reicht von plus 2.300 bis minus 60 Prozent, wie MarketWatch berichtet.

Der Sektor-Effekt des SpaceX-Börsengangs wirkt damit alles andere als universell. Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert das SpaceX-IPO selbst, das für den 12. Juni an der NASDAQ geplant ist. Für Momentus folgt am 18. August die nächste Quartalsmeldung. Dieser Termin gilt als bestätigt.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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