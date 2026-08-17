OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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Rückenwind 17.08.2026 09:30:38

Raumfahrtfantasie und Iris2-Auftrag beflügeln OHB-Aktie

Raumfahrtfantasie und Iris2-Auftrag beflügeln OHB-Aktie

Die Aktien des SDAX-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen.

Via XETRA stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen zuletzt um 3,47 Prozent auf 268,00 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.

Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.

Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.

"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: OHB System AG

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