OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Rückenwind
|
17.08.2026 09:30:38
Raumfahrtfantasie und Iris2-Auftrag beflügeln OHB-Aktie
Via XETRA stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen zuletzt um 3,47 Prozent auf 268,00 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.
Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.
Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.
"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: OHB System AG
Nachrichten zu OHB SE
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:20
|Airbus-Aktie steigt dennoch: Aerospacelab sichert sich wohl Großteil des Iris2-Auftrags - OHB beteiligt (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|271,00
|4,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.