28.05.2026 06:31:29

Raunaq Automotive Components: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Raunaq Automotive Components hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,61 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Milliarden INR – ein Plus von 50,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Raunaq Automotive Components 872,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 42,04 INR beziffert. Im Vorjahr waren 22,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,15 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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