BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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09.10.2026 07:28:52
Rausch bald ohne Auto?: BMW zieht offenbar Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten zurück
Noch bis November kann AfD-Landtagspräsident Rausch einem Bericht zufolge den Dienstwagen seines Vorgängers benutzen. Und danach? Von BMW liegt seit seiner Wahl im sachsen-anhaltischen Landtag offenbar kein Angebot mehr vor. Und auch sonst nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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