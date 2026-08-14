Raute: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Raute hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,65 Prozent auf 33,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at