Raute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Raute stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach 0,650 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Raute 29,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at