Ravalgaon Sugar Farm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ravalgaon Sugar Farm veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,62 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ravalgaon Sugar Farm ein EPS von -14,940 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at