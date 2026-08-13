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13.08.2026 06:31:29
Ravalgaon Sugar Farm präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ravalgaon Sugar Farm veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,62 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ravalgaon Sugar Farm ein EPS von -14,940 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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