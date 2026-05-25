Ravalgaon Sugar Farm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ravalgaon Sugar Farm lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 103,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,700 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 143,100 INR gegenüber -59,620 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at