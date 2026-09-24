Rave Restaurant Group Aktie

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WKN DE: A14L74 / ISIN: US7541981095

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24.09.2026 17:11:11

Rave Restaurant Group FY26 Income Rises From Higher Revenue; Shares Down

(RTTNews) - On Thursday, Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) reported higher profit in the full year of 2026, compared to the previous year, due to higher revenue generated.

Net income for the period went up to $2.88 million from $2.70 million last year. Income per share rose to $0.20 from $0.19 a year ago.

Adjusted EBITDA increased to $3.95 million from $3.58 million in the prior year.

Revenue for the year went up to $12.91 million from $12.04 million previous year.

On the Nasdaq, the shares were trading 22.18 percent down at $2.1400.

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