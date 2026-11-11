Rave Restaurant Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rave Restaurant Group hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 3,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at