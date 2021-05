Raven Industries lanciert OMNi-Marke

Raven Industries, Inc. (im Folgenden kurz als das Unternehmen bezeichnet; NASDAQ: RAVN), ein führender Anbieter von landwirtschaftlichen Technologien, hat heute den Start seiner neuen Produktmarke und Wachstumsplattform OMNi für autonomes Fahren bekannt gegeben. Diese neue Produktmarke hebt die Fortschritte von Raven im Bereich autonomer Lösungen für die Landwirtschaft mit einem strategischen Angebot zweier integrierter Produkte hervor: OMNiDRIVE™ und OMNiPOWER™.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210512005590/de/

Der Name OMNi (vom lateinischen Wort für "alles") wird bei Raven ab sofort im Mittelpunkt stehen. "Die Befähigung von ‚allem‘ ist genau das, was OMNiPOWER™ und OMNiDRIVE™ in die Landwirtschaftsbranche einbringen. OMNi ermöglicht ganzheitliche Präzision, ohne dass der Landwirt seine Hände einsetzen muss, sodass er seine Zeit besser nutzen und die betriebliche Produktivität und Effizienz optimieren kann", sagte Nick Langerock, Direktor der Abteilung für strategisches Marketing bei Raven. "Mit der Markteinführung von OMNi wollen wir Landwirten zu verstehen geben, dass einige der Schwachstellen in ihren Betrieben nun dank autonomen Lösungen kontrollierbarer werden. Die OMNi-Lösungen ermöglichen es dem Landwirt, alltägliche Aufgaben zu automatisieren und sich auf die wichtigeren Arbeiten auf Hof und Feld zu konzentrieren."

Ab heute ersetzt OMNiDRIVE™ die Bezeichnung AutoCart, die aus der Übernahme von Smart Ag stammt. Und aus der Bezeichnung DOT wird nun OMNiPOWER™. Sämtliche der intelligenten autonomen Lösungen von Raven für die Landwirtschaftsbranche werden mit der OMNi-Vorsilbe vermarktet und sind Bestandteil eines einheitlichen vernetzten Ökosystems. Dieses Ökosystem profitiert von dem innovativen und stets wachsenden Technologieportfolio von Raven, das intelligente Produkte noch intelligenter macht. OMNi-Lösungen bieten mehrere Wege zur Autonomie und rüsten landwirtschaftliche Fachleute so aus, dass sie mehr aus ihren Betrieben herausholen, mehr leisten und mehr weitergeben können.

"Wir verstehen, wie wichtig es ist, neue Leistungsplattformen, Landwirtschaftsanwendungen und Arbeitsgeräte zu zweckgebundenen autonomen Landwirtschaftsmaschinen auszubauen und als solche einzusetzen", sagte Dominic Walkes, Direktor der Abteilung für strategische Initiativen bei Raven. "OMNiDRIVE™ ist eine wichtige Wachstumsplattform, und wir arbeiten aktiv mit OEM-Partnern zusammen, um eine Kompatibilität mit weiteren Traktoren und Arbeitsgeräten zu gewährleisten. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Chancen mit der OMNi-Vorsilbe, die unser gesamtes Portfolio zusammenführt und Landwirten eine Gesamtlösung von A bis Z bieten kann."

OMNiDRIVE™ ist der technische Bausatz von Raven zur Nachrüstung bestehender Traktoren in fahrerlose Landwirtschaftsmaschinen. Es ist die erste landwirtschaftliche Anwendung, die es Landwirten erlaubt, einen fahrerlosen Traktor von der Kabine eines Mähdreschers aus zu überwachen und zu bedienen, sodass sie den Mähdrescher entladen und danach Traktor und Wagen zu einem vorher festgelegten Entladebereich zurückschicken können, ohne dafür einen zweiten Fahrer zu benötigen.

Mit der Technologie lassen sich autonome Landwirtschaftsmaschinen vernetzen, verwalten und auf sichere Weise bedienen. Sie ist mit folgenden Maschinen kompatibel:

Magnum CVT von Case IH (Modelle 2014–2020): M250 / 280 / 310 / 340 / 380 (ab Oktober 2021)

New Holland CVT (Modelle 2014–2020): T8.320 / 350 / 380 / 410 / 435 (ab Oktober 2021)

8R Powershift und IVT von John Deere (alle Modelle ab 2010)

Über drei Dutzend Vorbestellungen für OMNiDRIVE™ sind bereits eingetroffen. Offiziell bestellt werden kann der Bausatz ab heute, 12. Mai 2021. Unter www.ravenprecision.com/omnidrive-offer erfahren Sie mehr über die Preise zur Einführung von OMNiDRIVE.

OMNiPOWER™ ist eine Leistungsplattform mit Selbstantrieb, die sich einfach mit Landwirtschaftsgeräten austauscht. Dadurch können landwirtschaftliche Fachleute mehrere Aufgaben in sämtlichen Vegetationsperioden ausführen. Zu diesem Zweck können sie Aufträge im autonomen Modus eingeben oder direkt vom Tablet aus steuern. Ein Fahrer ist in beiden Beispielen nicht mehr notwendig. Derzeit ist OMNiPOWER™ mit austauschbaren Geräten für Streu- und Sprühmaschinen kompatibel, wobei weitere Anwendungsbereiche demnächst dazukommen werden.

Weitere OMNiPOWER™-Geräte werden schon bald freigegeben, und Raven arbeitet mit verschiedenen OEM-Partnern an deren Entwicklung. Unter www.ravenprecision.com/driverless-ag/partner-with-us erfahren Sie mehr darüber.

OMNiPOWER™ kann ab dem 1. Juni 2021 bestellt werden und wird im Herbst 2021 ausgeliefert.

"Die Zukunft der Landwirtschaft ist hier und jetzt", sagte Langerock. "Der Dreh- und Angelpunkt ist OMNi. Der neue Markenauftritt und die damit einhergehende Kampagne werden unsere Fortschritte widerspiegeln und dem Marktumfeld gegenüber kommunizieren."

OMNiPOWER™ und OMNiDRIVE™ sind Markenzeichen von Raven Industries, Inc.

Über Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) bietet innovative, hochwertige Produkte und Systeme, die weltweit große Herausforderungen lösen. Raven ist führend in den Bereichen Präzisionslandwirtschaft, Hochleistungsspezialfolien sowie Luft-, Raumfahrts- und Verteidigungslösungen. Die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens in autonomen Systemen eröffnet neue Möglichkeiten in Bereichen wie Landwirtschaft, Landesverteidigung und wissenschaftliche Forschung. Seit 1956 entwickelt, produziert und liefert Raven außergewöhnliche Lösungen, die dem Unternehmen einen Ruf für Innovation, Produktqualität und unübertroffenen Service eingebracht haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://ravenind.com.

Über Raven Applied Technology

Raven Applied Technology setzt sich seit Jahrzehnten für die Maximierung der betrieblichen Effizienz durch seine innovative Landwirtschaftstechnologie ein. Das Produktpaket des Unternehmens für autonome Produkte, Raven Autonomy™, ist eine Erweiterung dieses Kerngeschäfts. Von Feldcomputern über Sprüh- und Pflanzersteuerungen bis hin zu GPS-Lenksystemen, Logistiktechnologie und autonomen Lösungen bietet Raven Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, die für landwirtschaftliche Einzelhändler und Erzeuger entwickelt wurden, damit diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel bleiben können. Erfahren Sie mehr unter https://ravenprecision.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210512005590/de/