Ravikumar Distilleries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ravikumar Distilleries hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Ravikumar Distilleries hat ein EPS von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Umsatzseitig standen 48,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 51,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ravikumar Distilleries 100,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at