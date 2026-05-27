Ravikumar Distilleries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ravikumar Distilleries hat am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Ravikumar Distilleries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,15 Prozent auf 69,1 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,060 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,03 Prozent auf 202,89 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 383,01 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at