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10.08.2026 06:31:29
Ravinder Heights: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ravinder Heights hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 18,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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