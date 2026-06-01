Ravinder Heights legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ravinder Heights hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 INR gegenüber -0,150 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 14,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,97 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,410 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1113,81 Prozent auf 815,56 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,19 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at