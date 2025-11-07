Ravindra Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ravindra Energy hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,20 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at