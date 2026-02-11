Raw Edge Industrial Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Raw Edge Industrial Solutions hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 87,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at