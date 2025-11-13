Raw Edge Industrial Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Raw Edge Industrial Solutions lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 INR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 84,0 Millionen INR, gegenüber 127,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at