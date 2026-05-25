25.05.2026 06:31:29

Raw Edge Industrial Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Raw Edge Industrial Solutions ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raw Edge Industrial Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,900 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 106,1 Millionen INR, gegenüber 106,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 INR. Im Vorjahr waren -1,030 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,08 Prozent auf 357,91 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 447,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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