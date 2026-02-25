Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
25.02.2026 14:41:00
Ray-Ban Meta: Preisfrage sorgt offenbar für Spannungen
Meta und Brillenpartner EssilorLuxottica sind Marktführer bei Smart Glasses. Hinter den Kulissen wird angeblich über den Preis der Produkte gerungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Meta agrees multibillion-dollar chip deal with AMD (Financial Times)
|
23.02.26
|WDH: Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
|
23.02.26