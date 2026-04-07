WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
07.04.2026 22:14:00
Ray Dalio says the Iran conflict could evolve into the next world war
Hedge-fund founder points out that the conflict between Israel, the U.S. and Iran isn’t happening in a vacuum.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!