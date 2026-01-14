Ray: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ray hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,29 Milliarden JPY gegenüber 2,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at