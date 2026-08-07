Ray Sigorta stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ray Sigorta hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ray Sigorta ein EPS von 8,00 TRY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 8,38 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,08 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at