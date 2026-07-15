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15.07.2026 06:31:29
Ray: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ray ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ray die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ray ein EPS von 27,23 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,78 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ray einen Umsatz von 3,22 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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