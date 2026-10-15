Ray verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ray hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,86 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ray ein EPS von 13,99 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,93 Milliarden JPY gegenüber 2,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at