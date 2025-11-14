Raydan Food Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Raydan Food Company Registered hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,37 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,750 SAR je Aktie erzielt worden.

Raydan Food Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,7 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at