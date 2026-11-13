Raydan Food Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raydan Food Company Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,37 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raydan Food Company Registered -1,380 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Raydan Food Company Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 87,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen SAR im Vergleich zu 23,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at