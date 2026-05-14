Raydan Food Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Raydan Food Company Registered hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,80 SAR gegenüber -1,080 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 99,95 Prozent auf 0,0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Raydan Food Company Registered 44,2 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at